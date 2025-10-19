Rusya: Ukrayna'ya ait 45 İHA'yı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar hava savunma sistemlerince 45 İHA'nın imha edildiği belirtilen açıklamada, bunların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Yevgeniy Solntsev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki doğal gaz fabrikasının hasar aldığını belirtti.

Solntsev, "Fabrikanın bir atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Olayda ölü ve yaralı olmadığını kaydeden Solntsev, fabrikanın bulunduğu yerleşim yeri için herhangi bir tehdit olmadığına işaret etti.

İHA saldırısı nedeniyle ülkenin bazı şehirlerindeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.