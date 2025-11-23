  1. Ekonomim
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 75 insansız hava aracını (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduklarını duyurdu.

Rusya: Ukrayna'ya ait 75 İHA'yı çeşitli bölgelerde vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Gece 75 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölge ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğüne işaret edildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şatura" elektrik santralinin İHA saldırısına uğradığını vurgulayarak, "Birkaç İHA, santrale düştü. Santralde yangın çıktı ve kontrol altına alındı. Acil durum servisleri çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Şatura kentine elektrik sağladıklarını bildiren Vorobyov, durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov da bölgede vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bir işletmede yangın çıktığını, olayda can kaybının olmadığını belirtti.

