Rusya: Ukrayna'ya ait 82 İHA, Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, geceden saat 09.00’a kadar 82 İHA’nın hava savunma sistemlerince tespit edildiği ve bunların Moskova da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde düşürüldüğü belirtildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Saratov kentinde çok katlı bir binanın hasar gördüğünü belirtti.

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Busargin, "Olayda, 2 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Vologda Bölge Valisi Georgiy Filimonov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki İHA saldırısı sonucu "Belozyorskaya" trafo merkezinde patlamalar yaşandığını bildirdi.

Elektik kesintisinin yaşanmadığını belirten Filimonov, ilk belirlemelere göre olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

"Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurduk"

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Açıklamada, Kiev’in Rus topraklarındaki sivillere "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile bu işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapılarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri de dahil olmak üzere havadan, karadan ve denizden uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Doğu askeri grubu, Dnipropetrovsk’taki Volçye’yi geri aldı

Ayrıca Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesindeki Uspenovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.