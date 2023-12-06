Rusya: Ukrayna’ya ait Su-25 ve Mig-29 savaş uçaklarını vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından Donetsk bölgesindeki Dobropolye ve Zaporijya bölgesindeki Kamışevaha yerleşim birimleri civarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 ve Mig-29 savaş uçaklarının vurulduğu aktarılan açıklamada, farklı bölgelerde de Ukrayna'nın 76 insansız hava aracının imha edildiği ifade edildi.

Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 549 uçak, 257 helikopter, 9 bin 541 insansız hava aracı, 442 hava savunma füze sistemi, 13 bin 840 tank ve zırhlı araç, 1188 çok namlulu roketatar, 7 bin 253 obüs ve havan topu ile 15 bin 986 özel askeri aracının yok edildiği belirtildi.