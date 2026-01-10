Rusya, Ukrayna’ya İHA ve balistik füze ile saldırdı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya’nın gece saatlerinde ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 121 insansız hava aracının (İHA) ve bir İskander-M tipi balistik füzenin kullanıldığı bildirildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin 94 İHA’yı etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Ancak füze ve bazı İHA’ların 15 farklı noktaya isabet ettiği ifade edildi.

Saldırılar altyapıyı vurdu

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Dnipropetrovsk bölgesine yönelik saldırılarda 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Aynı bölgede, Ukrayna Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına göre, enerji altyapısına yapılan saldırılar nedeniyle 130 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Yetkililer, İHA ve füze tehditlerinin ülkenin farklı bölgelerinde hala sürdüğünü vurguladı.

Rusya-Ukrayna gerilimi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yıllar öncesine dayanıyor. 2014 yılında Rusya’nın Kırım Yarımadası’nı ilhak etmesi, iki ülke arasındaki ilişkilerde ciddi bir kırılma yarattı. Bu adım, uluslararası toplumun büyük bir kısmı tarafından yasadışı olarak değerlendirildi. İlhakın ardından, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı hareketler güç kazandı ve bölgedeki çatışmalar yoğunlaştı.

Bu dönemde çatışmalar daha çok sınırlı ve yerel düzeyde sürerken, 2022 yılında gerilim açık bir savaşa dönüştü. Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya kapsamlı bir askeri operasyon başlattı. Harekât kara, hava ve deniz güçlerinin koordineli biçimde kullanıldığı bir saldırıyı kapsıyordu ve bu, iki ülke arasındaki krizi derinleştirdi.

Savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna’nın birçok bölgesi hedef alınırken, sivil ve altyapı zararları ciddi boyutlara ulaştı. Milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve uluslararası toplum çatışmanın sonuçlarını yakından izlemeye başladı. Çatışma, diplomatik girişimler ve ara ara gündeme gelen ateşkes çabalarına rağmen hala sürüyor.