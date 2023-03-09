Rusya: Ukrayna'ya saldırılar misilleme amaçlı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Bryansk bölgesinde 2 Mart’ta Ukrayna tarafından gerçekleştirilen “terör eylemlerine” misilleme yapıldığını ifade ederek, “Kinjal hipersonik füze sistemi dahil hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurları, savunma sanayisi işletmeleri ve bunlara enerji sağlayan tesisleri vuruldu.” ifadelerini kullandı.

Saldırıdaki tüm hedeflere ulaşıldığını kaydeden Konaşenkov, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırı sonucunda silahlı insansız hava araçlarının üsleri imha edildi, rezervlerin ve yabancı silahların transferinde kullanılan demir yolu taşımacılığı kesintiye uğradı, askeri teçhizat onarımı ve mühimmat üretimi tesisleri de yok edildi.” diye konuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Ukrayna Enerji Bakanlığı da Kiev, Mıkolayiv, Harkiv, Zaporijya, Odessa, Dnipropetrovsk ve Jitomir bölgelerinin enerji tesislerinin hedef alındığını aktarmıştı.

Rusya'da Bryansk bölgesinde 2 Mart'ta Ukraynalı olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" Rusya-Ukrayna sınırında bulunan bölgedeki köye sızdığı ve silahlı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bölge yönetimi, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

Ukrayna: Rusya, ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zalujnıy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

“Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.” diyen Zalujnıy, Rus güçlerinin ayrıca saldırılarda 8 Şahid insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktardı.

Zalujnıy, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla ve ülkenin diğer savunma birlikleriyle işbirliği yaparak 48 seyir füzesinden 34’ünü ve 4 Şahid-136 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın 8 hava füzesinin de hedeflerine ulaşamadığını kaydetti.