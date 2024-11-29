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Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları askeri işbirliğini görüştü

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang Chol, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya ve Kuzey Kore Savunma Bakanları askeri işbirliğini görüştü
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a yaptığı ziyaret kapsamında, Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang ile bir araya geldi.

Belousov, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin dost ülke olduğunu belirterek "İki ülke liderleri arasındaki güvenilir etkileşim, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynuyor. İkili ilişkiler askeri işbirliği dahil her alanda gelişiyor." dedi.Rusya ile Kuzey Kore arasında haziranda kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığına dikkati çeken Belousov, "Bu anlaşma, Kuzeydoğu Asya'da istikrar sağlayıcı bir rol oynuyor, bölgedeki güç dengesinin korunmasına olumlu katkı sağlıyor, nükleer silahın kullanılması dahil Kore Yarımadası'nda yeniden savaşın yaşanması riskini azaltıyor. Söz konusu anlaşma, Avrasya'da yeni güvenlik sisteminin temeli." diye konuştu.

Belousov, iki ülke arasında yüksek düzeyde yapılan anlaşmaların uygulanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang da Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini ve bu ilişkileri sürekli güçlendirmek istediklerini belirterek "İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında işbirliği gelişiyor." ifadesini kullandı.

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