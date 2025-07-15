  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya ve Kuzey Kore’den tarihi hamle! İlk kez Moskova-Pyongyang uçak seferleri başlıyor
Takip Et

Rusya ve Kuzey Kore’den tarihi hamle! İlk kez Moskova-Pyongyang uçak seferleri başlıyor

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Rusya’nın başkenti Moskova arasında direkt tarifeli uçuşların 27 Temmuz’da başlayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya ve Kuzey Kore’den tarihi hamle! İlk kez Moskova-Pyongyang uçak seferleri başlıyor
Takip Et

Savunma alanında yaptıkları iş birliği ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore ve Rusya’dan ilk niteliğinde bir işbirliği hamlesi daha geldi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın düşük maliyetli havayolu şirketi Nordwind Airlines’ın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Rusya’nın başkenti Moskova arasında direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi.

İlk direkt uçuş hizmeti olacak

İlk seferin 27 Temmuz’da yapılacağı aktarılırken, bunun Kuzey Kore ve Rusya’nın başkentlerini birbirine bağlayan ilk direkt uçuş hizmeti olacağı kaydedildi. Haftada 2 kez olarak gerçekleştirilecek seferlerin yaklaşık 8 saat süreceği ifade edildi.

Daha önce Kuzey Kore ile Rusya arasındaki tek direkt uçuşların Pyongyang ile Vladivostok arasında yapıldığı biliniyordu.

Kuzey ve Rusya iş birliğini hızlandırmıştı

Kuzey Kore ve Rusya, geçtiğimiz yılın Haziran ayında imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın ardından savunmanın yanı sıra pek çok alanda iş birliğini hızlandırmıştı. Nisan ayında iki ülke arasındaki Tumen Nehri üzerinden geçecek bir karayolu köprüsünün inşasına başlanırken, geçtiğimiz ay ise Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020’de askıya alınan Pyongyang-Moskova ve Pyongyang-Habarovsk direkt tren seferleri yeniden başlatılmıştı.

Deniz taşımacılığı hatları da kurulacak

Son olarak Kuzey Kore’nin kıyı kenti Wonsan’ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasında deniz taşımacılığı hatlarının da kurulacağını ifade etmişti.

Kremlin’den Trump’a soğuk duş: Seyirlik ültimatomunu umursamadıkKremlin’den Trump’a soğuk duş: Seyirlik ültimatomunu umursamadıkDünya
Trump: Putin ile işim bitmedi!Trump: Putin ile işim bitmedi!Dünya
Dünya
Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme
Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme
Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi
Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi
AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız
AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız
AB Dışişleri Bakanları, İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
AB Dışişleri Bakanları, İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama
IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama
Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti
Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti