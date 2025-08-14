  1. Ekonomim
  Rusya, Whatsapp ve Telegram üzerinden işlenen suç sayısını açıkladı
Rusya’da bu yıl WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği açıkladı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını söyledi.

WhatsApp ve Telegram üzerinden vatandaşların kundaklama gibi çeşitli suçları işlemeye teşvik de edildiğini belirten Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede hafta başından itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarda yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulunarak, suçlularla mücadele etmek amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Aralarında Nemkin'in de bulunduğu Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

