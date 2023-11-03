Rusya WSJ'nin Wagner haberini yalanladı

İsmi açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan WSJ haberine göre Wagner, uçaksavar füzeleri ve hava savunma silahları vasıtasıyla hava araçlarını püskürten ve NATO tarafından SA-22 olarak bilinen Pantsir-S1 hava sistemlerini Hizbullah'a göndermeyi planlıyor.

Rusya devletinin fonladığı ve eski liderleri Yevgeni Prigojin önderliğinde Haziran'da devlete başkaldırmalarının ardından Kremlin'in sıkı kontrolü altına alınan Wagner paralı asker grubu Reuters'ın sorularına henüz yanıt vermedi.

Habere göre ABD'li bir yetkili, Pantsir-S1 sistemlerinin henüz gönderilip gönderilmediğinin Washington tarafından doğrulanmadığını belirtti. Haberde, Pantsir-S1 sistemlerinin Hizbullah'a Suriye üzerinden gönderileceği ifade edildi.

Peskov: İddialar genellikle asılsız

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Wagner'in "fiilen" var olmadığını ve bu tür iddiaların genellikle asılsız olduğunu belirtti.

Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından İsrail'in Hamas ile savaşa girmesinden beri Lübnan sınırında İsrailli güçlerle çatışıyor.