Rusya yabancı şirketlerin varlıklarına müdahaleyi sürdürüyor: Nestle de listede

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Rusya, İsviçre merkezli gıda şirketi Nestle'nin ülkedeki faaliyetleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında Nestle'nin yerel birimi geçici devlet yönetimine devredildi. Gelişmenin ardından Nestle hisseleri cuma günü erken işlemlerde yüzde 1,5 geriledi. Şirket ise Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Nestle’den haklarını koruma mesajı

Nestle, Rusya'daki varlığına ilişkin kararın ardından yaptığı açıklamada haklarını korumak için gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi. Şirket ayrıca faaliyetlerin devamlılığının sağlanacağını ve başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarının gözetileceğini belirtti.

Rusya’nın yabancı varlık politikası

Moskova yönetiminin yabancı şirketlerin ülkedeki varlıkları üzerindeki kontrolü, 2022'de Ukrayna savaşının başlamasından bu yana giderek arttı. 2023 yılında imzalanan bir kararnameyle Rusya'ya, belirli şirketlerin varlıklarını geçici devlet yönetimine alma yetkisi verildi. Söz konusu düzenleme, Rusya'nın “dost olmayan” ülkelerden gelen şirketlerin varlıklarına yönelik uygulamalarında kullanılan araçlardan biri haline geldi.

Bazı şirketler Rusya’dan çıktı

Rusya'nın bu kapsamda müdahalede bulunduğu şirketler arasında Finlandiyalı enerji şirketi Fortum'un ülkedeki operasyonları da yer aldı. Fransız gıda şirketi Danone ile Danimarkalı bira üreticisi Carlsberg de benzer şekilde Rusya'daki varlıklarıyla ilgili devlet müdahalesiyle karşılaştı. Bazı çok uluslu şirketler ise Rusya'daki faaliyetlerini doğrudan satarak ülkeden ayrılmayı tercih etti. Bazı şirketler de operasyonlarının yönetimini yerel yönetime devretti.

Nestle Rusya’daki faaliyetlerini küçültmüştü

Nestle, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya'daki varlığını tamamen sonlandırmak yerine faaliyetlerinin kapsamını daralttı. Şirketin son yıllık raporunda yer alan bilgilere göre Nestle, 2025 yılında Rusya'da altı fabrika işletiyordu. Bu tesislerde kahve, evcil hayvan ürünleri ve bebek maması üretimi gerçekleştiriliyordu.

Rusya’da yaklaşık 7 bin çalışan

Nestle, Rusya'daki faaliyetlerini temel gıda ürünlerinin tedarikçisi olarak sürdürmüştü. Şirketin açıkladığı son satış verilerine göre 2021 yılında Rusya'daki satışları yaklaşık 2 milyar İsviçre frangına, yani yaklaşık 2,4 milyar dolara ulaşmıştı. Nestle aynı dönemde ülkede yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlıyordu.

Auchan da kararnamede yer aldı

Nestle'nin yanı sıra yeni cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Fransız süpermarket zinciri Auchan'ı da kapsadığı bildirildi. Karar, Rusya'nın ülkedeki yabancı şirket varlıklarına yönelik devlet kontrolünü artırdığı bir dönemde alındı.