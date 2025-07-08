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Rusya, Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti

Rusya Başsavcılığı, Rus yönetimini itibarsızlaştırdığı ve ayrılıkçı faaliyetlere destek verdiği gerekçesiyle ABD merkezli Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti.

Haber Merkezi
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Rusya, Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti
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 Rusya Başsavcılığının basın servisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli Yale Üniversitesinin, Rus yönetimini itibarsızlaştırmak için tahsis edilen fonlardan yararlandığı belirtildi.

Üniversiteye bağlı bir merkezde protesto gösterileriyle ilgili eğitimler verildiği ve Rusya'nın bölünmesine yönelik faaliyetler yürütüldüğü ileri sürülen açıklamada, "Başsavcılık, Yale Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini ‘istenmeyen’ olarak kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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