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Rusya yaptırımları genişliyor! AB’den petrol gelirine değişken tavan fiyat darbesi yolda

Avrupa Komisyonu, Rusya’nın petrol gelirlerini kısmak için yeni bir yaptırıma hazırlanıyor. Rusya'nın ihraç ettiği petrole değişken tavan fiyat mekanizmasını devreye alacak.

Haber Merkezi
Reuters
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Rusya yaptırımları genişliyor! AB’den petrol gelirine değişken tavan fiyat darbesi yolda
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Avrupa Komisyonu, Rusya'nın ihraç ettiği petrol için değişken tavan fiyat uygulanmasına geçilmesini önerecek. 

 Petrole değişken tavan fiyat belirlenmesi öneriliyor

Avrupa Komisyonu, bazı üye devletlerin muhalefetini aşmak amacıyla Rusya'nın ihraç ettiği petrole değişken bir tavan fiyat belirlenmesi önerecek.

Dört AB diplomatının verdiği bilgiye göre yeni yaptırım paketi taslağında yer alan mekanizma, tavan fiyatın küresel petrol fiyatlarının seyrine göre kendiliğinden güncellenmesini sağlayacak.

 Savaşı finanse eden petrol gelirleri düşürülecek

Avrupa Komisyonu, Haziran ayında tavan fiyatı varil başına 60 dolardan 45 dolara düşürme teklifinde bulunmuştu. G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse ettiği petrol gelirlerini azaltmak için Aralık 2022'de tavan fiyat üzerinde anlaşmıştı.

Tavan fiyatı düşürülmesi girişimi küresel petrol fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı. Küresel fiyatların düşmesiyle tavan fiyatın mevcut seviyesi çok yüksek kaldı.

 Trump destek vermemişti

AB, Haziran ayında tavan fiyatı 45 dolara düşürme önerisine G7 liderler zirvesinde gündeme getirmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump'tan destek alamamıştı.

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