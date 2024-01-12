Rusya, Yemen'e saldırılarla ilgili BMGK'nin acil toplanmasını istedi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.