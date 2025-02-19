Rusya: Zelenskiy, barış sürecini engellemek için her türlü provokasyona başvurabilir

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin durumunu değerlendirdi.

"Zelenskiy, öngörülemez eylemlerde bulunabilir"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Zelenskiy’den "çalınan paranın hesabını sorduğuna, Ukrayna’da seçimlerin yapılmasına ve sahadaki gerçekleri kabul etmesini istediğine" dikkati çeken Medvedev, Zelenskiy’nin "zor durumda" olduğunu ve "öngörülemez eylemlerde" bulunabileceğini ileri sürdü.

Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Cephedeki sorunların ve iç durumundaki zorlukların yanı sıra baş destekçi (ABD) de kendisine çok öfkeli. Ondan her şey beklenir. Müzakere sürecinin bozulması ve savaşın sürdürülmesi amacıyla her türlü provokasyona başvurabilir. Kendi kentlerine ve halkına yönelik 'kirli bomba' dahil kitle imha silahı kullanabilir."