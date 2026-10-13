Rusya’da 417 İHA’ya müdahale edildi: 65’i Moskova yakınlarında düşürüldü
Ukrayna’ya ait yüzlerce insansız hava aracının Rusya topraklarını hedef aldığı yoğun bir hava taarruzu gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, dün saat 20.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki 12 saatlik kesitte, ülkenin çeşitli bölgelerinde uçak tipi toplam 604 Ukrayna İHA'sının hava savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini ortaya koydu
Saldırıların merkez üslerinden biri olan Moskova bölgesindeki hareketliliğin detaylarını ise Belediye Başkanı Sergey Sobyanin paylaştı. Dün akşam 20.30'da başlayıp bu sabah 07.00'ye kadar süren akında bölgeye tam 417 İHA’nın yöneldiğini duyuran Sobyanin, tehlikenin çok büyük bir kısmının henüz şehre uzak noktalardayken bertaraf edildiğini açıkladı. Belediye Başkanı, savunma hatlarını aşarak Moskova’ya kadar yaklaşmayı başaran 65 İHA’nın ise doğrudan şehir yakınlarında düşürüldüğünü belirtti.
Rus Ordusu'ndan stratejik noktalara ağır misilleme
Hava akınlarının ardından Rusya, Ukrayna genelindeki kritik altyapı ve askeri üretim tesislerine yönelik geniş çaplı bir karşı taarruz başlattı. Karadan fırlatılan hassas güdümlü füzeler ve kamikaze İHA’ların kullanıldığı gece operasyonunda, Ukrayna'nın lojistik ve savunma sanayisi doğrudan hedef alındı.
Moskova'dan yapılan askeri açıklamaya göre ağır darbe alan noktalar şunlar oldu:
Kiev: Uzun menzilli füze ve İHA imalatı gerçekleştiren "Palp Mill Print" tesisine ait bir üretim atölyesi ile askeri sevkiyatlarda kullanılan trenlerin bakımının yapıldığı "Darnitsa" lokomotif deposu vuruldu.
Nikolayev (Ternovka & Meşkovo-Pogorelovo): Ordunun lojistik ihtiyaçları için çift amaçlı malzemelerin tutulduğu 'Novaya Poçta' merkezi ile kritik bir İHA deposu imha edildi.
Deniz lojistiği: Bug Limanı’ndan hareket ederek Nikolayev Limanı’na askeri kargo taşıyan bir kuru yük gemisi seyir halindeyken hedef alınarak vuruldu.