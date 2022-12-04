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Rusya'da 5 katlı binada patlama: 4 ölü, 10 yaralı

Rusya'da 5 katlı bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Rusya'nın Tümen bölgesine bağlı Nijnevartovsk kentindeki 5 katlı bir binada yerel saatle 18.06'da patlama meydana geldi. Binada kısmi çökme yaşanırken, binada bulunan 52 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 10 kişi ise enkaz altında yaralı olarak çıkarıldı.

Nijnevartovsk Belediye Başkanı Dmitry Koshchenko, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

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