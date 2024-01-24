Rusya'da 65 Ukraynalı esirin bulunduğu uçak düştü
Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi. Rusya, 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere uçakta 74 kişinin bulunduğu bildirildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirdi. Rusya, 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere uçakta 74 kişinin bulunduğu bildirildi.
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