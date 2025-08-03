Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu.
Yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarırken, bölgedeki acil müdahale ekipleri olası tahliyeler için hazırlıklara başladı. Tsunami riskine karşı deniz seviyesi hareketleri dikkatle takip ediliyor.