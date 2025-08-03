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Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
Reuters
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Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
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Almanya Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya'nın Kuril Adaları açıklarında 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen depremin ardından üç bölgede tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısında bulundu. 

Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem - Resim : 1

Yetkililer, halkı kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarırken, bölgedeki acil müdahale ekipleri olası tahliyeler için hazırlıklara başladı. Tsunami riskine karşı deniz seviyesi hareketleri dikkatle takip ediliyor.

 

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