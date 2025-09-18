  1. Ekonomim
Rusya'da 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,8 olduğu aktarıldı. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Depremde can kaybı veya hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

