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Rusya'da 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yanardağ patladı

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
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Rusya'da 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yanardağ patladı
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Deprem ve tsunaminin yaşandığı Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Volkanik hareketlilik yaşanıyor

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka'da yaşanan deprem sonucu Klyuçevskaya Sopka Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Depremin neden olduğu belirtiliyor

Açıklamada, yanardağda meydana gelen patlamaya, Kamçatka'daki depremin neden olduğu kaydedildi.

Kamçatka'da 4 bin 500 kişinin yaşadığı Klyuçi köyüne 30 kilometre uzaklıktaki Klyuçevskaya Sopka'nın, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı olduğu belirtiliyor.

Rusya 8,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Moskova saatiyle 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti.

Can kaybının olmadığı olayda, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

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