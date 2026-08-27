Rusya'da araçta patlama: Rus yarbay hayatını kaybetti

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Rusya’nın St. Petersburg kentinde askeri personel olduğu belirtilen bir kişi ile eşini taşıyan araçta patlama meydana geldi. Rus basını, patlamada erkeğin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, eşinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yerel medya kuruluşu Fontanka, hayatını kaybeden kişinin yarbay rütbesinde olduğunu öne sürdü.

Rusya Soruşturma Komitesi ise bir aracın alev alması sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını açıkladı ancak ölen kişinin asker olduğuna ilişkin resmi doğrulama yapmadı. Rusya Soruşturma Komitesi, olayın ardından ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Yerel Telegram kanallarında yayımlanan ve doğruluğu bağımsız olarak teyit edilemeyen görüntülerde, olay yerinin polis tarafından güvenlik çemberine alındığı, çevrede aracın parçalarının bulunduğu görüldü. Mash adlı Telegram kanalı da araçta bulunan kişilerin bir Rus askeri ile eşi olduğunu aktardı.