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Rusya'da bir binada çıkan yangında 6 kişi öldü

Rusya’nın Moskova bölgesinde bir binanın 5’inci katında çıkan ve ardından yayılan yangında 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da bir binada çıkan yangında 6 kişi öldü
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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Moskova bölgesindeki bir binada çıkan yangına ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yangının binanın 5’inci katında çıktığı ve ardından yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 6 kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor

Açıklamada, yüksek katlı binada çıkan yangına ilişkin gerekli soruşturma ve çalışmaların sürdüğü ifade edilirken elektrik kablolarının hatalı bağlanmasının, yangının çıkış sebepleri arasında olabileceği ifade edildi.

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