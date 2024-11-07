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Rusya'da federal bütçe 220 milyar ruble açık verdi

Rusya Maliye Bakanlığı, federal rublenin yılın 10 ayında 220 milyar ruble (yaklaşık 2,2 milyar dolar) açık verdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da federal bütçe 220 milyar ruble açık verdi
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Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu yılın 10 ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 29,7 trilyon rubleye çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, bütçe giderlerinin de yüzde 23,7 artarak 29,9 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının 220 milyar seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı bütçe gelirlerinin 20,2 trilyon ruble, petrol ve doğal gaz bütçe gelirlerinin ise 9,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği belirtilirken, bu yıl bütçenin GSYH'ye oranla yüzde 1,7 açık vermesinin beklendiği ifade edildi.

Rusya'da savaşla artan bütçe harcamaları nedeniyle 2025-2027 bütçesinde özellikle enerji şirketlerine yönelik vergilerin artırılması planlanıyor. Rus hükümeti söz konusu artışla bütçe gelirlerini yüzde 12 artırmayı hedefliyor.

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