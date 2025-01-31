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Rusya'da Goldman Sachs satışı

Putin, Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakinin satışına onay verdi.

Haber Merkezi
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Rusya'da Goldman Sachs satışı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Goldman Sachs'ın ülkedeki iştirakinin Ermenistan merkezli Balchug Capital tarafından satın alınmasını onayladı.

Putin'in onayladığı, Goldman Sachs'ın Rusya'daki varlığına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Buna göre, Balchug Capital adlı şirkete, Goldman Sachs'ın iştirakindeki yüzde 100 payı satın alma izni verildi.

Rusya Merkez Bankası, Goldman Sachs'ın aracılık lisansını Ağustos 2024'te iptal etmişti. Batılı çok sayıda banka ve finans kurumu Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

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