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Rusya'da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi

Ukrayna ordusunun, Moskova dahil Rusya’nın çeşitli şehirlerine İHA’larla düzenlediği saldırılar nedeniyle 287 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'da, İHA saldırıları nedeniyle 287 uçuş iptal edildi
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Rusya’nın çeşitli şehirlerine son 24 saatte Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırıları nedeniyle 287 uçuşun iptal edildiği ifade edildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkede dünden bu yana devam eden yoğun İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuşların iptal edildiği ya da ertelendiği aktarıldı.

"Durum yönetilebilir halde"

Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijniy Novgorod’daki havalimanlarında toplam 287 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkenin çeşitli bölgelerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin geçici olarak ortaya çıkan kısıtlamalar ışığında, iç hava taşımacılığına ilişkin gelişmeler izleniyor. Durum yönetilebilir halde" ifadesi kullanıldı.

Rusya’da dünden bu yana başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlere yönelik Ukrayna ordusu tarafından İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, Rusya ordusu savunma sistemleri pek çok Ukrayna İHA’sını düşürmüştü.

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