Rusya'da korkutan deprem!
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 24 kilometre derinlikte gerçekleşti
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 24 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
