Rusya'da kritik buluşma

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazartesi günü Rusya'ya dört günlük bir ziyarete başlıyor ve bu ziyaret sırasında her iki ülkenin de daha derin bir karşılıklı siyasi güven sözü vermesi ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Pekin'e yapacağı ziyarete ilişkin hazırlıkların yapılması bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Komünist Parti'nin dış ilişkiler ofisine de başkanlık eden Wang'ın yıllık güvenlik görüşmeleri için Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev ile bir araya geleceği belirtildi.

Bu haftaki ziyaret öncesinde Wang, Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile saatler süren "yapıcı" görüşmeler için Malta'ya gitti.

Hafta sonu yapılan görüşmeler, Xi ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bu yıl yapılacak bir görüşmenin temelini oluşturabilecek ABD'li ve Çinli yetkililer arasındaki bir dizi üst düzey toplantının sonuncusuydu.