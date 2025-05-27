Moskova'da kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Fidan: Görüşmelerde ev sahipliğine hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya Ukrayna müzakerelerinin ardından ilk kez Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan, müzakerelere ilişkin "İstanbul'daki görüşmelerde mutabık kalınan takasın tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Rusya Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı tekrar ettik"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ile birlikte Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne bağlılığımızı tekrar ettik" dedi.

"Gazze ve Batı Şeria’da olanların kabul edilemez"

Filistin konusunda Rusya ve Türkiye'nin yaklaşımlarının örtüştüğünü söyleyen Lavrov, "Hem Rusya hem Türkiye olarak Filistin devletinin kurulmasından yanayız" diye konuştu, Gazze ve Batı Şeria’da olanların kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Ukrayna için diyalog halinde olacağız"

Kafkasya'da 3+3 formatı olduğuna işaret eden Rusya Dışişleri Bakanı, bu formatın faydalı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtti.

"Ukrayna konusunda diyalog içerisinde olacağız" diyen Lavrov, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmeye işaret ederek, "Türkiye'nin de katkı yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz" dedi.

"Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi bir geleceği var"

Lavrov, "Müzakerelerin başarısı, çatışmanın kökenindeki sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlı" diye konuştu. Fidan ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini görüştüklerini belirten Lavrov, son 3 yıldaki anlaşmalara uyulması gerektiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok iyi bir geleceği olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Soru-cevap bölümünde Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki soruyu da yanıtlayan Lavrov, Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün kendilerine "Savaşı siz başlattınız, siz devam ettirin" demesinden korktuğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Avrupa, bu savaşı sürdürecek kadar güçlü değil" ifadelerini kullandı.

Lavrov: Trump, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam etmesinden yana

Lavrov, "Trump 'bizim savaşımız değil' demişti. Trump, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin devam etmesinden yana. Putin’le ortak inisiyatiften yana. Ama bazıları savaşın bitmesini istemiyor. Savaş bitecek olursa onların da politik siyasi kariyerleri bu şekilde sona erecek. Egoist çıkarları ve bunu ulusal çıkarlarının üzerinde tutmaları uluslarının acı çekmesine neden oluyor" dedi.

Lavrov'a Trump'ın Ukrayna savaşına dair farklı açıklamaları da soruldu. Trump'ın "sonuç odaklı bir adam" olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanı, "Trump'ın ifadelerinin değişitiğini görüyoruz" diye konuştu.

Lavrov, "Barış sürecine Türkiye ve ABD destek veriyor. Barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazırız" dedi.

Fidan: Ev sahipliğine hazırız

Lavrov'un ardından konuşan Bakan Fidan, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının önemli olduğuna işaret etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Gazze mesajları

Görüşmelerinde Gazze konusunu da ele aldıklarını belirten Fidan, "Gazze’de devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail’i de içine alacak bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır" dedi.

"Talebimizi Rusya'ya ilettik"

Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da anlaşmaya varılan esir takasının yapılmasından da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Esir takasının ardından diğer konularla ilgili hazırlık sürüyor" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Rusya-Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelerin de Türkiye'de yapılması konusundaki talebimizi Rusya'ya ilettik" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkındaki bir soru üzerine de Dışişleri Bakanı Fidan, "Ev sahipliğine hazır olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz" diyerek bu konuda destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Fidan: Putin ile görüştüm

Fidan, yeniden Moskova’da bulunmaktan ve verimli programdan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek "Dün Putin tarafından kabul edildim ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selam ve iyi dileklerini, önemli mesajlarını iletme imkanım oldu" dedi.

Türkiye-Rusya ilişkilerine değinen Fidan, şunları kaydetti: "İlişkilerimiz, liderlerimizin çizdiği yolda son derece sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaşarak ilerlemekte. Gündemin çok hızlı değiştiği coğrafyamızda Türkiye ile Rusya arasındaki köklü ilişkiler, bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynamakta. Rusya’nın Ukrayna ile doğrudan müzakereler için İstanbul’u tercih etmesi, ülkelerimizin istikrar tesisine dönük ortak anlayışın tezahürüdür."

Hakan Fidan, Lavrov ile görüşmesinde iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm başlıklarına değinerek enerji, ekonomi ve başta Ortadoğu ile Afrika olmak üzere, bölgesel konuları ele alacaklarını söyledi.

"İşbirliğimiz gelişiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki yoğun ve kapsamlı gündemin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlendiğinin altını çizen Lavrov, Fidan'ın dün Putin tarafından kabul edildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik karşılıklı iş ve sonuç odaklı yaklaşım, dünkü görüşmede teyit edildi. İkili işbirliği konusunda çok sayıda önemli planlarımız var. Ele alınan konularla, dışarıdan gelen yasa dışı engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğimiz gelişiyor ve gelişmeye devam edecek."

Lavrov, Fidan ile iki liderin ortaya koyduğu hedeflerin hayata geçirilmesi ile ilgili konuları ele alacaklarını belirterek "Rusya ve Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu dahil birçok bölgede durumun iyileştirilmesine yönelik uluslararası girişimlerde yer alıyor. Putin'in de dün dediği gibi Türkiye'nin yeniden Ukrayna tarafıyla doğrudan müzakere imkanlarını sağlamasına değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.