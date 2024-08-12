Rusya'da Kursk bölgesinin ardından Belgorod bölgesinde de tahliyeler başladı
Ukrayna ordusu ile çatışmaların yaşandığı Rusya'nın Kursk bölgesinin ardından, Belgorod'un Krasnoyarujskiy bölgesindeki kişilerde tahliye edilmeye başlandı.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod'daki Krasnoyarujskiy bölgesinin sınırlarında Ukrayna ordusuyla çatışmaların yaşandığını belirtti.
"Vatandaşlar daha güvenli bölgelere taşındı"
Bölge halkını korumak için tahliyelere başlandığını kaydeden Gladkov, vatandaşların daha güvenli bölgelere taşındığını söyledi.
Rusya'da daha önce de Kursk'ta 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.
Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.
Kursk'ta durum "federal acil" seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.