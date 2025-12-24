Rusya'da patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir Rus generale yönelik suikastın ardından yeni bir patlama yaşandı. Olayda, aralarında iki polisin de bulunduğu üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, patlamanın bu hafta Ukrayna savaşıyla bağlantılı üst düzey bir Rus generalin öldürüldüğü bölgeye yakın bir noktada gerçekleştiğini bildirdi. Rus televizyonlarında yayımlanan görüntülerde olay yerinin güvenlik çemberine alındığı ve bölgede yoğun polis varlığı olduğu görüldü.

Son patlamayla ilgili soruşturma sürüyor

Patlamanın yaşandığı bölge, Korgeneral Fanil Sarvarov’un bu hafta hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği noktaya yakınlığıyla dikkat çekiyor. Rus soruşturmacılara göre Sarvarov, güney Moskova’da aracının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.

Yetkililer, söz konusu saldırının Ukrayna istihbarat servisleri tarafından düzenlenmiş olası bir suikast olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Rus yetkililer ve savaşı destekleyen önde gelen isimler, saldırılara karşı hızlı ve sert misilleme çağrısında bulunuyor. Moskova’da son bir yıl içinde, Ukrayna’nın işgaliyle bağlantılı üst düzey Rus subaylarını hedef alan saldırıların sayısının üçe ulaştığı belirtiliyor.

Son patlamayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer olayın terör ya da suikast bağlantısı olup olmadığına dair henüz resmi bir değerlendirme yapmadı.