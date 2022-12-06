Rusya'da petrol tesisi İHA ile vuruldu

Rusya'nın Kursk kentinde bulunan askeri havaalanındaki petrol depolama tesisine insansız hava aracı (İHA) ile vuruldu.

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Kursk havaalanına İHA saldırısı sonucu petrol depolama tesisi alev aldı. Can kaybı yok. Yangın söndürülüyor. Olay yerinde tüm özel servisler çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA'lar ile Rusya'ya ait Dyagilevo ve Engels askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Zelenskiy: 70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 5 Aralık'ta Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik fırlattığı 70 füzeden çoğunun Ukrayna güçlerince imha edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rus güçlerinin ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin 5 Aralık'ta 70 füze ile Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü. X-101 tipi ve diğer füzeler." dedi.

Zelenskiy, ortak ülkelerin Ukrayna tarafında verdiği hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde çalıştığını ama bunun yeterli olmadığını, daha çok benzer sisteme ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Ancak ne yazık ki hava sahamızda henüz tam güvenlik sağlayamıyoruz. Birkaç isabet oldu. Maalesef mağdurlar var. Bu saat itibarıyla bugün Rus saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Rus saldırıları nedeniyle ülkesinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, Kiev olmak üzere birçok bölgede acil durum elektrik kesintilerinin olduğunu kaydetti.