Rusya'da savaş uçağı düştü
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde "Su-25" tipi savaş uçağı düştüğü bildirildi.
AA
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Rusya'nın Krasnodar bölgesinde "Su-25" tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Krasnodar bölgesindeki Azak Denizi'ne düştüğü belirtildi.
Pilotun fırlatma koltuğuyla güvenli şekilde uçaktan atladığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazanın, ilk belirlemelere göre motor arızası nedeniyle yaşandığı ifade edildi.