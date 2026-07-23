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Rusya’da savaş uçağı düştü

Rusya’da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Haber Merkezi
İHA
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Rusya’da savaş uçağı düştü
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Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Odintsovo’da Su-57 tipi beşinci nesil savaş uçağı düştü.

Rus basınında yer alan haberlerde, uçağın eğitim uçuşunda olduğu belirtilerek, pilotun uçak yere çakılmadan önce kendisini fırlatarak kazadan sağ kurtulduğu öne sürüldü.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, Rusya Savunma Bakanlığı henüz açıklama yapmadı.

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