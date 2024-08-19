Rusya'da şiddetli deprem volkanik patlamayı tetikledi

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda Pazar günü 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yarımada'nın doğu kıyısında bulunan Shiveluch Yanardağı şiddetli depremdem etkilenerek harekete geçti ve kül püskürttü.

Gökyüzüne 5 kilometre yüksekliğe kadar yükselen küller uçaklar için kısa süreliğine "kırmızı kod" uyarısı verilmesine neden oldu.

Rusya Bilimler Akademisi'nden volkanologlar daha da güçlü bir depremin olabileceğini belirtti.

Akademinin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Shiveluch üzerindeki kül bulutunu gösteren ve yanardağın doğu ile güneydoğusunda 490 kilometre genişlediğini gözler önüne seren bir video yayınladı.

Enstitü, Kuril Adaları'nda bulunan Ebeko yanardağının da 2,5 kilometre yüksekliğe kül püskürttüğünü açıkladı. Bu yanardağdaki patlamalara ise depremin yol açıp açmadığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi, kül bulutu uyarısının bölgedeki tüm uçakları kısa süreliğine "kırmızı kod" alarmına geçirdiğini bildirdi.

Pazar günü Tass haber ajansı tarafından yayınlanan ayrı bir raporda ise hiçbir ticari uçuşun aksamadığı ve havacılık altyapısında herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

Rus bilim insanları, bölgedeki sarsıntıların güneydoğu Kamçatka'da daha da güçlü bir depremin başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Volkanoloji Enstitüsü, "24 saat içinde" 9.0 şiddettine yakın potansiyel ikinci bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.

Rus acil durum yetkililerine göre, merkez üssü en yakın şehrin 108 kilometre güneydoğusu olan ve deniz yatağının 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.

Rus haber kaynakları, önemli bir Rus denizaltı üssünün karşısındaki bir körfezde yer alan 181.000'den fazla nüfuslu liman kenti Petropavlovsk-Kamchatsky sakinlerinin son zamanlardaki en güçlü sarsıntılardan birini yaşadıklarını aktardı.

4 Kasım 1952'de Kamçatka'da meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem hasara yol açmış ancak Hawaii'de 9.1 metre yüksekliğinde dalgalara yol açmasına rağmen can kaybı bildirilmemişti.