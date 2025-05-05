Rusya’da silahlı saldırı: 3 polis ve 1 saldırgan hayatını kaybetti

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın yerel teşkilatından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin trafik polislerine yoğun ateş açtı. Saldırının, başkent Mahaçkale'de meydana geldiği ve saldırganların olay yerinden çaldıkları bir servis aracıyla kaçtıkları aktarıldı.

Saldırı sonucu üç polis memuru hayatını kaybederken, olayda yoldan geçen 12 yaşındaki bir çocuk da şarapnel isabetiyle yaralandı.

Saldırganlardan 1'i öldürüldü

Yerel kaynaklara göre, saldırganlardan biri güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi. Diğer saldırgan ise kaçmayı başardı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı ve “Durdurma Planı” devreye sokuldu.

Görüntülerde çatışma anı ve olay sonrası etkisiz hale getirilen saldırganlardan birinin cesedi yer aldı. Kent genelinde silah sesleri duyuldu.

"Sakinliğinizi koruyun"

Dağıstan Bölge Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, saldırganların dur ihtarına uymayarak ateş açtığını belirtti. Melikov, “Yaralılarımız var. Güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan sakin olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını rica ediyorum” dedi.

Ülke genelinde güvenlik alarmı yükseltildi

Olayın ardından Rusya genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, saldırının faillerinin tespiti ve yakalanması için tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu.