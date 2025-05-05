  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya’da silahlı saldırı: 3 polis ve 1 saldırgan hayatını kaybetti
Takip Et

Rusya’da silahlı saldırı: 3 polis ve 1 saldırgan hayatını kaybetti

Rusya’nın güneyindeki Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde trafik polislerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olayda 12 yaşındaki bir kız çocuğu da yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya’da silahlı saldırı: 3 polis ve 1 saldırgan hayatını kaybetti
Takip Et

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın yerel teşkilatından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin trafik polislerine yoğun ateş açtı. Saldırının, başkent Mahaçkale'de meydana geldiği ve saldırganların olay yerinden çaldıkları bir servis aracıyla kaçtıkları aktarıldı.

Saldırı sonucu üç polis memuru hayatını kaybederken, olayda yoldan geçen 12 yaşındaki bir çocuk da şarapnel isabetiyle yaralandı.

Saldırganlardan 1'i öldürüldü

Yerel kaynaklara göre, saldırganlardan biri güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi. Diğer saldırgan ise kaçmayı başardı. Güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı ve “Durdurma Planı” devreye sokuldu.

Görüntülerde çatışma anı ve olay sonrası etkisiz hale getirilen saldırganlardan birinin cesedi yer aldı. Kent genelinde silah sesleri duyuldu.

"Sakinliğinizi koruyun"

Dağıstan Bölge Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, saldırganların dur ihtarına uymayarak ateş açtığını belirtti. Melikov, “Yaralılarımız var. Güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan sakin olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını rica ediyorum” dedi.

Ülke genelinde güvenlik alarmı yükseltildi

Olayın ardından Rusya genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, saldırının faillerinin tespiti ve yakalanması için tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu.

Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybettiÇin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybettiDünya
Zamlı memur maaşları hesaplandı: Hangi meslek, ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar...Zamlı memur maaşları hesaplandı: Hangi meslek, ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar...Ekonomi
Otogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıOtogaza indirim geliyor: İşte 5 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizlerinde zirve beklentisi! 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?Mevduat faizlerinde zirve beklentisi! 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?Ekonomi

 

Dünya
Papa ölmeden önce aracını Gazze'deki hasta çocukların tedavisi için bağışlamış
Papa ölmeden önce aracını Gazze'deki hasta çocukların tedavisi için bağışlamış
İsrail kabinesi Gazze’nin tamamını ele geçirme planını onayladı!
İsrail kabinesi Gazze’nin tamamını ele geçirme planını onayladı!
Gazze’de can kaybı 52 bin 567’ye yükseldi
Gazze’de can kaybı 52 bin 567’ye yükseldi
Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
BM: Yemen'de 4,8 milyon kişi yerinden edildi
BM: Yemen'de 4,8 milyon kişi yerinden edildi
Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti