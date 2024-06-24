Rusya'da sinagog ve kiliselere saldırılarda 1 rahip ve 15 polis öldü

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki ayrı şehirde eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi.

Pazar günü bir grup silahlı saldırgan, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kilise ve sinagoglar ile polis kontrol noktasına saldırdı. Her iki kentte de ibadethaneler ateşe verilirken, çıkan çatışmada en az 15 polis memuru öldü. Rus Ortodoks Kilisesi, kurbanlar arasında rahip Nikolai Kotelnikov'un da olduğunu açıkladı.

Saldırının gerçekleştiği Pazar günü Ortodoks Kilisesi için Pentekost Bayramının kutlandığı özel bir gündü.

Saldıranlar arasında Dağıstanlı bir yetkilinin oğlu da bulunuyor

DW Türkçe'nin aktardığına göre polis, Mahaçkale'de dört, Derbent'te ise iki silahlı saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Saldırganlardan kaçmayı başaranlar olup olmadığı ise bilinmiyor.

Rus güvenlik servisleri saldırının ardından terör soruşturması başlattı. Dağıstan Valisi Sergei Melikov, "uyuyan hücrelerin tümü açığa çıkarılana kadar" soruşturmanın süreceğini söyledi. Devlet haber ajansı Tass ise Dağıstanlı bir yetkilinin, saldırıya katılanlar arasında oğlu bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını aktardı.

Olay sonrası bölgede 3 gün yas ilan edildi.

Vali Ukranya'ya işaret etti

Vali Melikov sosyal medya sitesi Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Terör saldırısının arkasında ne olduğunu ve amaçlarını biliyoruz" dedi. Ukrayna savaşına işaret eden Melikov, "Savaşın evlerimize geldiğini anlamalıyız. Bugün bununla yüzleştik" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük destekçilerinden olan Rus Ortodoks Patriği Kirill de "düşmanın dinler arası barışı bozmak istediğini" söyledi, ancak kimi suçladığına dair daha fazla detay vermedi. TASS ise saldırganların "uluslararası bir terör organizasyonunun destekçileri" olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mart ayında terör örgütü IŞİD, Moskova yakınlarında "Crocus City Hall" adlı konser salonuna saldırı düzenlemiş, olayda 145 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD'in üstlenmesine rağmen Rus yetkililer, bir kanıt göstermeden Ukrayna'yı suçladı. Kiev yönetimi saldırıyla ilgisi olduğu iddiasını reddediyor.