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Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü

Rusya’nın Volgograd bölgesinde Su-34 tipi bir savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya’da Su-34 savaş uçağı düştü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Volgograd bölgesinde eğitim uçuşu esnasında Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü, mürettebatın kurtulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Volgograd bölgesinde Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğu kullanarak kurtulduğu belirtilen açıklamada, pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Uçağın ıssız bölgeye düştüğü ve uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, “İlk belirlemelere göre kazanın sebebi teknik arızadır. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komisyonu kaza yerinde çalışmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

 

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