Rusya'da "tanımlanamayan cisim" panik yarattı: Hava sahası kapatıldı

Rusya, St.Petersburg üzerinde uçan kimliği belirsiz bir cismin görülmesinin ardından hava sahasını kapattığını açıkladı.

Rus TASS Haber Ajansı, Pulkovo Havalimanı'nın 200 kilometre yakınında tanımlanamayan bir cismin belirlenmesi nedeniyle uçuşların durdurulduğunu aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rus askeri uçakları tanımlanamayan cisim için harekete geçti. Rus ordusuna ait uçaklar, şehir üzerinde arama çalışmalarına başladı.

Hava sahası açıldı

Rus RIA Haber Ajansı, incelemeler sonrasında hava sahasının tekrar açıldığını aktardı. Cismin ne olduğu ise açıklanmadı.

Saldırı sonrası gerçekleşti

Öte yandani Vladimir Putin'in casus uçaklarından biri, Beyaz Rusya'daki bir Rus hava üssünde iki insansız hava aracı tarafından saldırıya uğramıştı. 274 milyon sterlin değerindeki uçağın, Ukrayna'yı destekleyen Beyaz Rusya partizanlarının saldırısında vurulduğu belirtilmişti.