Rusya'da üretim tesisinde patlama: 10 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Kopeysk kentindeki bir üretim tesisinde meydana gelen şiddetli patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler, patlamanın bir saldırıdan kaynaklanmadığını ifade etti.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk kentindeki bir üretim tesisinde şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından alev topu yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler yaptığı açıklamada, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğünü belirten Vali Teksler, tesiste incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Teksler, "Soruşturma devam ediyor ve facianın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılacak. Bunun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Teksler, can kayıpları nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bugün "yas günü" ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

