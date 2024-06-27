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Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 3 kişi yaşamını yitirdi
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Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor. Rusya Soruşturma Komitesi, 9 vagonu raydan çıkan ve 232 yolcunun bulunduğu trende şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

50 kişinin de yaralandığı bildirilmişti

Şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kaymasının kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan, dün akşam meydana gelen kazanın ardından yapılan ilk açıklamada, 50 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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