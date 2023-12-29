Rusya'dan 300 milyar dolar tehdidi

Moskova, Batı'nın 300 milyar dolarlık dondurulmuş Rus merkez bankası rezervlerine el koyması halinde ABD ve Avrupa ülkelerine karşı benzer adımı atacaklarını duyurdu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıklarının listesine sahip olduklarını söyledi.

G7 ülkelerinin şubat ayında bir araya gelerek dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasını mümkün kılacak yeni bir yasal teoriyi tartışacakları belirtiliyor.

Uygulamayı 'hırsızlık' olarak nitelendirdi

Batı'nın böyle bir hamlesinin "hırsızlık" anlamına geleceğini belirten Peskov, bunun rezerv para birimlerine, küresel finans sistemine ve dünya ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulundu.

Peskov, "Bu, uluslararası ekonominin ana parametrelerine önemli bir darbe olacak, uluslararası ekonomiyi baltalayacak. "Diğer ülkelerin ABD'ye ve ekonomik garantör olarak AB'ye olan güvenini sarsacak. Dolayısıyla bu tür eylemler çok ama çok ciddi sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın misilleme olarak el koyabileceği Batılı varlıkların belirli bir listesi olup olmadığı sorulduğunda Peskov, "Evet, var." dedi; listede hangi spesifik varlıkların olduğunu söylemedi.

300 milyar dolarlık Rus varlığı donduruldu

Moskova'nın Ukrayna savaşını başlatmasının ardından ABD ve müttefikleri Rusya'nın merkez bankası ve maliye bakanlığı ile işlemleri yasaklayarak Batı'daki yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını bloke etti.

Reuters'a konuşan üç kaynağa göre, ABD ve İngiltere, son aylarda Belçika ve diğer Avrupa şehirlerinde bulunan Rus varlıklarına el koyma çabalarını hızlandırmak için çalıştı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıldönümünde şubat ayında toplanacak G7 zirvesinde bu yönde daha güçlü bir bildiri yayınlanması planlanıyor.