Rusya’dan ABD mesajı: Ziyaretin rotası barış değil, ekonomi

Rusya ile ABD arasındaki diplomatik trafik, Kremlin’den gelen net açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Putin’in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev’in Washington temaslarına dair spekülasyonlara son noktayı koydu. Dmitriev’in Ukrayna dosyasında herhangi bir arabuluculuk görevi üstlenmediğini belirten Peskov, bu seyahatin dondurulan barış görüşmelerinin yeniden başlaması olarak okunmaması gerektiğini ifade etti.

Kremlin ‘gizli diplomasi’ iddialarını reddetti

Dmitriev’in ziyaretinin mahiyetine dair merak edilenleri yanıtlayan Peskov, temsilcinin ekonomik stratejilere odaklanan özel bir çalışma grubuna liderlik ettiğini hatırlattı. Kremlin yönetimi, bu ziyaretin tamamen söz konusu grubun yetki alanındaki finansal başlıklar ve yatırım projeleriyle sınırlı olduğunun altını çizdi. Bu çıkış, uluslararası kamuoyunda ‘gizli barış diplomasisi’ olarak yorumlanan iddiaların Rusya tarafından resmen reddedilmesi olarak değerlendiriliyor.

Siyasi süreç askıda, ekonomik pragmatizm ön planda

Peskov, Ukrayna’da nihai bir çözüm için yürütülen siyasi sürecin mevcut durumda askıda olduğunu teyit ederken, Dmitriev’in yürüttüğü çalışmaların bu süreçten bağımsız devam ettiğini ekledi. Kremlin'in ekonomik öncelikleri ön plana çıkaran bu tavrı, ABD ile olan finansal diyalog kanallarını açık tutma çabası olarak görülüyor. Siyasi bir uzlaşıdan ziyade ekonomik pragmatizm mesajının verildiği bu süreçte, gözler ABD'den gelecek karşı hamlelere çevrilmiş durumda.