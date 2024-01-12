Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye Yemen tepkisi: Saldırılar küresel barış ve güvenlik için tehdit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kızıldeniz ile ilgili sergilediği pozisyonun "bölgede gerilimi tırmandırmak için bahane olduğunu" vurgulayarak şunları kaydetti:

"ABD ve müttefiklerinin sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Kızıldeniz bölgesinde büyük çaplı askeri gerginliğin artması, Yemen meselesinin çözüm sürecinde kaydedilen olumlu eğilimleri yok edebilir, tüm Orta Doğu bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabilir. Tüm uluslararası toplumu bu eylemleri kınamaya ve durumun daha da gerginleşmesini önlemek amacıyla uluslararası girişimleri pekiştirmeye çağırıyoruz. Yasa dışı koalisyonun maceracı eylemleri, küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturuyor."

Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK’nin acilen toplanmasını talep ettiklerini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Amerikalılar, Yemen’de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri, vesayetinde olan Kiev’deki sorunlu suçlamalardan uzaklaştırdı. Onlarla ilgili sorunlar çok korkunç." ifadelerini kullandı.

Husiler: Gazze'ye saldırıları da onların yürüttüğünü doğruluyor

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Husi, "Amerikan-İngiliz saldırıları barbarca, terörist saldırılardır, vahşi bir psikolojiyi yansıtan kasıtlı ve haksız bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yönettikleri gerçeğini gösterdiğini belirten Husi, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'e karşı olduğu gibi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını yürütenin de kendileri olduğunu bu saldırılarla bir kez daha teyit etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

5 kişi hayatını kaybetti

Husiler, ABD ve İngiltere’nin saldırılarında en az 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemenli Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.