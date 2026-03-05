Rusya’dan ABD ve İsrail’e tepki: Arapları kendi çıkarları için savaşa sürüklemeye çalışıyorlar

Rusya, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in başlattığı çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail’in tamamen uydurma bir bahane ile İran’daki yasal yönetimi devirmek amacıyla başlattıkları askeri operasyonu durdurup, sağduyu göstereceklerine dair herhangi bir işaret gözlemlenmiyor. Aksine başkentlerinden savaşı körükleyen açıklamalar geliyor ve İsrail ordusu Lübnan’a yeni bir işgal girişiminde bulundu" denildi.

"Aynı zamanda Filistin halkının felaket durumundan dikkatleri saptırıyorlar"

Açıklamada Ramazan ayı olduğuna vurgu yapılarak, "Saldırganlar, Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayının ortasında İslam dünyasının bölünmesi için çalışıyor. İran’ı bazı Arap ülkelerindeki tesislere yönelik misilleme yapmaya zorladılar. Bu saldırılar insan ve maddi kayıplara yol açtı ve bu konuda Rus tarafı derin üzüntü duymaktadır. Böylece Arapları başkalarının çıkarları için savaşa çekmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Filistin halkının felaket durumundan dikkatleri saptırıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

"Bölgenin istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemenin tek yolu ABD ve İsrail’in saldırganlığını durdurmaktır"

Ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, "Mevcut çatışmanın tüm taraflarını, özellikle de Arap Körfez ülkeleri topraklarına yönelik kabul edilemez saldırılar da dahil olmak üzere tüm askeri operasyonları derhal durdurmaya yeniden çağırıyor, sivil halka yönelik saldırıları, İran’da veya Arap Devletleri İşbirliği Konseyi ülkelerinde olsun, herhangi bir sivil tesise yapılan saldırıları tamamen kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte bölgenin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemenin tek yolunun Arapların çektiği acılar zincirini başlatan ABD ve İsrail’in saldırganlığını durdurmak olduğu açıkça ortadadır" denildi.