Rusya'dan ABD’ye Grönland mesajı: Referandumla Rusya’ya katılabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin Grönland’a yönelik adımlarını değerlendirdi. Medvedev, ABD’nin Grönland’ı satın almasının “dünya ikliminin” değişmesi açısından olumlu olabileceğini savunurken, konuya ilişkin dikkat çekici bir senaryo da dile getirdi.

Medvedev’den referandum vurgusu

Medvedev açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Trump acele etmelidir. Doğrulanmamış bilgilere göre, birkaç gün içinde ani bir referandum yapılabilir ve 55 bin nüfuslu Grönland'ın tüm sakinleri Rusya'ya katılmak için oy kullanabilir. O zaman her şey biter.”

Trump’tan Grönland’ın geleceğine ilişkin açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump ise Grönland’a ilişkin sorulara verdiği yanıtlarda, bölgenin stratejik önemine vurgu yapmıştı. Trump, “Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya’ya ait denizaltıların ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde faaliyet gösterdiğini öne süren Trump, buna izin vermeyeceklerini belirterek, “bir şekilde Grönland'ı alacaklarını” söylemişti.

Trump, Grönland’ı satın alma isteğinin NATO ülkeleri arasındaki birlikteliği zayıflatıp zayıflatmayacağı yönündeki soruya ise, “Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var.” yanıtını vermişti.

Öte yandan Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD’den gelen ve egemenliğin devrini de içeren bu tür yaklaşımları açık şekilde reddetmişti.