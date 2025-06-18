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Rusya'dan ABD'ye İran uyarısı: Birkaç milimetre uzaktayız

Rusya'nın çeşitli resmi kurumlarından yetkililer, İran-İsrail savaşıyla ilgili art arda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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Rusya'dan ABD'ye İran uyarısı: Birkaç milimetre uzaktayız
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İsrail ile İran arasındaki savaşı yakından izleyen uluslararası kamuoyunun gündeminde bu kez Rusya'dan gelen açıklamalar yer aldı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Naryshkin, yaptığı değerlendirmede, İran-İsrail savaşında gelinen noktanın son derece kritik olduğunu ifade etti.

"Ortadoğu'daki durumu istikrarsız hale getirir"

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İsrail'e doğrudan askeri yardım yapmasının Ortadoğu'daki durumu kökten bir şekilde istikrarsız hâle getirebileceğini söyledi. Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Ryabkov ABD'nin İsrail'e askerî destek vermesine, hatta bunu aklından geçirmesine karşı Rusya'nın uyardığını belirtti.

"Felaketten birkaç milimetre uzaktayız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği günlük saldırılar dolayısıyla bir felaketten birkaç milimetre uzaktayız" dedi.

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