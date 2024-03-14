Rusya'dan ABD'ye misilleme: 227 kişinin ülkeye girişini yasakladı
Rusya, aralarında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller ve eski büyükelçi Sullivan da olduğu 227 yetkilinin ülkeye girişini yasakladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiği belirtildi.
ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen yazılı açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu ifade edildi.
Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.