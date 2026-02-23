Rusya’dan Ankara'ya olağanüstü yetkili atama

Maruf BUZCUGİL / Hüseyin GÖKÇE / Canan SAKARYA / Mehmet KAYA / Besti KARALAR

Böylelikle Ankara’nın, başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’daki müzakerelerin önemli üssü olma özelliği daha da öne çıktı. Diplomasi kulislerinde aylardan beri Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Ankara Büyükelçiliğine atanacağı kesin bilgi olarak dillendiriliyordu. Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in 20 Şubat’ta imzaladığı kararname ile bu atama kesinleşti.

Ankara Büyükelçiliği hafta sonunda bu atamayı sosyal medya hesabından “Sergey Vershinin, Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi olarak atanmıştır.” mesajıyla duyurdu. Sputnik’te yer alan bilgilere göre Büyükelçi Verşinin Ortadoğu’da çözüm arayışlarında öne çıkan isimler arasında bulunuyor.

Verşinin, 2005-2018 yıllarında Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Dairesi Direktörlüğü yaptı ve Ortadoğu Dörtlüsünün (ABD, AB, BM ve Rusya) Rusya’nın temsilciliğini üstlendi. 2013 yılından itibaren Suriye krizinin çözümüne yönelik diplomatik temaslarda yer aldı. Astana, Cenevre ve Viyana’da Suriyeli taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerde de aktif rol üstlendi.

Verşinin, Mart 2018’den bu yana Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Verşinin’in Ankara’da görevlendirilmesiyle boşalan bakan yardımcılığı görevine Rusya’nın Kahire Büyükelçisi Georgiy Borisenko getirildi.

Kariyer diplomatı Verşinin

1954 doğumlu Verşinin, 1976’da Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nden 1991’de ise Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Diplomasi Akademisinden mezun oldu. Fas, Cezayir ve Tunus’ta çalıştıktan sonra 1999-2003 yıllarında Cezayir Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2004 yılından bugüne kadar Moskova merkezli çalıştı. Verşinin, diğer yabancı diller yanında Arapçaya hakimiyetiyle tanınıyor.