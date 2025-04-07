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Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması! Putin'in şartını ortaya koydu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da ateşkes fikrine olumlu yaklaştığını ancak bazı önemli soruların hâlâ cevapsız kaldığını dile getirdi. Peskov, Moskova’nın beklediği güvence ve şartların karşılanması durumunda ateşkesin mümkün olabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Rusya'dan 'ateşkes' açıklaması! Putin'in şartını ortaya koydu
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Rusya-Ukrayna arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın seyri tüm dünya tarafından merak edilirken, ABD'deki yönetim değişikliğiyle birlikte bölgedeki durumun nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlıca ateşkes istediği ancak görüşmelerden bir sonuç alamadığı belirtilirken, Kremlin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Bazı yanıtlanmamış sorular var"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ateşkes fikrine sıcak olduğunu ancak bazı yanıtlanmamış soruları olduğunu söyledi. Peskov, "Bu sorular, Kiev yönetiminin bazı aşırılıkçı ve milliyetçi birlikleri kontrol edememesi ve onların ilerleyen zamanlarda askeri birlik haline gelme durumuyla ilgili" dedi.

"Rusya ile ABD arasında gerçekleşecek yeni bir müzakerede henüz kesinlik yok"

Kendilerini güvence altına almaları gerektiğini vurgulayan Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında gerçekleşecek yeni bir müzakerenin ise henüz kesin olmadığını dile getirdi. Bir tarih belirlemediklerini bildiren Peskov, müzakerelerin sürmesi konusunda ise mutabık olduklarını ifade etti.

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